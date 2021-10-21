Okul servis şoförleri bilgilendirildi

20212022 Eğitim öğretim yılı okul servis şoförleri eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Koray Günaydın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Pınar’ın yanı sıra servis derneklerinin temsilcileri, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.

Toplantında karşılıklı görüş alış verişinde bulunulurken, okul servis araçlarında öğrenci güvenliğine yönelik alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ele alındı.

Okul servisleri ve taşımalı eğitim servis araçlarında, trafik güvenliği bakımından alınması gereken denetime yönelik tedbirlerin konuşulduğu toplantıda açıklama yapan Vali Yardımcısı İhsan Maskar, okul servislerinin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Daha güvenli okul yolu oluşturmak, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını sıfıra indirmenin amaçlandığı toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Koray Günaydın sunum yaptı.

Ayrıca toplantıda; Covıd19 ile mücadele çerçevesinde; servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Covıd19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler’e tavizsiz uyulması, araçlarda görev yapan personelin aşılarının yapılması, servislerin havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyonu, genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjan ile yapılması konularında uyarılarda bulunuldu.

Toplantı servis şoförlerinden soru ve önerilerin alınması ile sona erdi.

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