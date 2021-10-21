Okuldan çıkan öğrenciyi dövüp kaçtılar

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Adıyaman’da, okuldan çıkarak evinin yolunu tutan ilkokul öğrencisi, bir grup şahsın saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Menderes İlkokulunda okuyan bir öğrenci, okuldan çıkarak evinin yolunu tuttu. Evine doğru giden öğrencinin önünü kesen 1516 yaşlarındaki bir grup şahıs, okul yakınlarında öğrenciye saldırdı. Grubun saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların geldiğini gören şahıslar olay yerinden hızla kaçarken durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilkokul öğrencisine saldıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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