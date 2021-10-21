Pamuk işleme fabrikası içten içe yanıyor İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan pamuk işleme fabrikasında çıkan yangında pamuk balyaları içten içe yanıyor.

Yangın, Besni ilçesi Şambayat Beldesi girişinde bulunan Mahmut Dost’a ait fabrikada meydana geldi. Kepçe tarafından pamuk balyası alınmak istenirken, kepçenin ağzı yere sürülünce çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Çıkan yangın büyük paniğe sebep olurken, yangına müdahale için Şambayat Belediyesinin yanı sıra, Adıyaman ve Besni Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye araçları geldi.

İtfaiye ekipleri, fabrikayı kaplayan ve gökyüzüne yükselen dumanlar nedeniyle yangını müdahale etmekte güçlük çekti. Bir taraftan işçiler diğer taraftan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, olay yerine gelen jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. İş makinalarıyla fabrikanın değişik yerlerinden duvarlar delinerek, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sağlandı. Yangında dumandan etkilenen kişilere olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Pamuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı ancak, pamuk balyaları içten içe yanmaya devam ediyor.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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