Adıyaman´da çırçır fabrikasında yangın

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´da bir çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 1000 ton pamuk balyasının yandığı fabrikada 1 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 35'inci kilometresinde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Mahmut Dost´a ait olan çırçır fabrikasının depo kısmında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, fabrika bölümüne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. 1000 ton pamuk balyasının zarar gördüğü yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin, yangının kesin çıkış nedenini belirleme çalışması sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-10-21 16:08:01
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