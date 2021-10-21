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Kayıp olarak aranıyordu, metruk evde darbedilmiş

DHA

Kayıp olarak aranıyordu, metruk evde darbedilmiş


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kayıp olarak aranan 5 çocuk babası Yaşar Sandıkçı (55) darbedilmiş olarak bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Sandıkçı, dün sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Sandıkçı'nın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Tek katlı metruk bina içerisindeki hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis tarafından yapılan kontrolde kimliği belirlenen Yaşar Sandıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Sandıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, Yaşar Sandıkçı'yı darbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-10-21 17:57:44

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