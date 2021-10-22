Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu

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Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazında öğrenciler ve veliler buluştu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendirdiği günün bulunduğu Mevlidi Nebi Haftası sebebiyle etkinlik düzenlendi. Sabah namazında Ulu Cami’de buluştuk. Sabah namazına müteakiben, Kur'anı Kerim tilaveti, ilahi ve şiirler seslendirildi. Programa çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı.

Etkinlik sonrasında çorba ikramında bulunuldu.

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