Kaymakam Nazlı Demir sağlık ekipleriyle sanayi esnafını aşına ikna etti

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, sağlık ekipleriyle birlikte sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek, aşı olmayan veya eksik doz aşı olan esnafları ikna etti.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir aşı ekipleriyle birlikte aşılama çalışmalarına katıldı. Kaymakam Nazlı Demir’in talimatıyla yapılan çalışmada 15 aşı ekibine kurum amirleri eşlik ediyor. Kendisinin de eşlik ettiği aşı ekipleriyle aşı çalışmalarına katıldı.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hacı Arslan ve Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen’in de katılımıyla, Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek aşılama konusunda çalışma yapıldı.

Aşı olmayan veya eksik doz aşı yaptıran esnaf ve çalışanları ikna edilerek aşı olmaları sağlandı.

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