Adıyaman FK - Diyarbekir Spor: 1-2

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Adıyaman FK sahasında Diyarbekir Spor’a 12 mağlup oldu.

Adıyaman FK, Ligin 9. maçında rakibi Diyarbekir Spor’u Kahta İlçe Stadyumunda ağırladı. Raşid Yorgancılar’ın yönettiği maçın 15. dakikasında Alper Tatlısu kendi kalesine attığı gol ile Diyarbekir Spor 01 öne geçti. Başka gol gelmeyince ilk yarı 01 tamamlandı.

Maçın ikince yarısında da baskın oynayan Diyarbekir Spor’un ikinci golünü 57. dakikada Utku Şen kaydetti. 02 önde olan Diyarbekir Spor deplasmanda 90 dakika boyunca bu skoru korudu.

Ev sahibi Adıyaman FK’nin 90+1’de golünü Muhammet Akpınar kaydetti. 12 tamamlanan maçta gülen taraf Diyarbekir Spor oldu.

Maç sonrası ev sahibi takımın taraftarları yönetim ve teknik kadroya tepki gösterdi. Adıyaman FK, ligde oynadığı 9 maçın 8’inde mağlup oldu. Adıyaman FK, ligde 3 puan ile 19. sırada yer alıyor.

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