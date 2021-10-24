Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından hafta sonları yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbelerde temizlik çalışması yaptı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile türbelerde dış temizlik çalışması yapıldığını dile getirdi.
Son olarak şehir merkezinde bulunan AbuzerEl Gaffari Türbesi çevresinde temizlik çalışmalarını yürüttüklerini belirten yetkililer, yapılan bu temizlik işlemlerinin diğer türbe ve mesire alanlarında da devam edeceğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.