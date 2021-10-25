Anız yakarken alevlerin arasında can verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, tarlasındaki anızı yaktığı sırada alevlerin arasında kalan, bedensel engelli Mustafa Yalçın (71) hayatını kaybetti.

Olay, Kahta'ya bağlı Erikli köyü Yukarı Yenişehir mezrasında meydana geldi. Bedensel engelli Mustafa Yalçın, kendi tarlasında anız yaktı. Yalçın, birden yangının büyümesiyle alevlerin arasında kaldı. Yangını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mustafa Yalçın'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta

2021-10-25 17:13:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.