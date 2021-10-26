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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da iş yerine silahlı saldırı

İHA

Adıyaman’da iş yerine silahlı saldırı

Adıyaman’da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahla ateş açıldı.
Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayretin mahallesi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka tarafında bulunan bir iş yerine kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs yada şahıslar tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermiler iş yerinin camlarına isabet etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanılan olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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