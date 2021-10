Milletvekili Aydın: “Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz verildiği gibi Tut ilçesini doğalgaza kavuşturduklarını kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tut ilçesini doğalgaza kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yatırımların özenle takip edildiğini vurguladı.

Aydın, Tut ilçesinde halkın konforlu ve hesaplı bir yakıt tüketimiyle rahat edeceklerinin altını çizerek, “Adıyaman’ımıza ve ilçelerimize yapılan ve yapılacak olan her yatırımı şevkle, ciddiyetle ve özenle takip ediyor, söz verdiğimiz her icraatın hayata geçirilmesiyle ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Adıyaman’ımızın her karış toprağına uzanan ve bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan hükümetimiz her alanda seferber olmaya devam etmektedir. Söz verdiğimiz yatırımların karşılığının olması da bizlere ayrıca güç ve güven vermektedir.

Göstermiş olduğumuz hassasiyetin karşılık bulması, çabalarımızın ve takiplerimizin netice vermesi hepimiz için, en önemlisi de Adıyaman’ımız için oldukça sevindiricidir.

EPDK kararıyla, Tut ilçemizde, ilgili dağıtım firması tarafından en geç 6 ay içinde yatırıma başlanacak olup, en geç 18 ay içinde doğal gaz arzı sağlanacak ve en geç 5 yıl içerisinde imarlı alanlar bütünündeki yatırımlar tamamlanacak olup bölgemizde hemşerilerimiz temiz, hesaplı ve konforlı bir yakıt tüketimi ile rahat edeceklerdir.

Evvel Allah’ın izniyle, Adıyaman’ımıza kazandırılacak olan ve hemşerilerimize sağlayacağımız modern, konforlu her türlü yatırımı gayretle takip etmeye, gelişmeleri değerli hemşerilerimizle paylaşıp, bilgilendirmeye de devam edeceğiz.

Tut ilçemize yapılması kararlaştırılan doğalgaz dağıtım hattının şimdiden tüm hemşerilerimize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Desteklerini ve emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’e, tüm milletvekillerimize, EPDK yetkililerine, Akmercan Doğalgaz Dağıtım A.Ş ve emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunarım” dedi.

