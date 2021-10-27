Hayır elçisi Ulum‘dan Elazığ’daki okullara temizlik malzemesi desteği

Hayır elçisi Mehmet Ulum tarafından Elazığ'da bulunan üç okula temizlik malzemesi desteğinde bulunuldu.

Hayır elçisi Mehmet Ulum, çeşitli işletmelerden aldığı temizlik malzemelerini Elazığ’da ki okullara ulaştırdı. Adıyaman’da birçok yardıma aracılık eden Mehmet Ulum, ‘Temiz İnsin Temiz Okul Projesi’ kapsamında 3 okulun 1 yıllık temizlik malzemesini temin etti. Bu malzemeleri daha önce kendisine de öğretmenlik yapan Ahmet Aydın, Uğur Tokgöz ve Özlem Tokgöz’un görev yaptığı okullara götürdü.

Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, Bahçelievler Ortaokulu ve Genç Osman İşitme Engelliler Okuluna malzemeleri teslim eden Ulum, “Hocalarımın okullarına temizlik malzemesi götürmenin mutluluğunu yaşadım. Yaptığımız çalışma kapsamındaki okullara birer yıllık temizlik malzemesi maske, sıvı sabun, camsil, genel temizleyici, çamaşır suyu ulaştırmak nasip oldu. Yıllar evvel ilimizde görev yapıp şuan Elazığ da görev yapan hocalarımı görmek beni ayrıca mutlu etti. Bu yardımları dağıtmama vesile olan firmalara ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.