Jandarmadan anne ve anne adaylarına eğitim

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincik ilçesinde anne ve anne adaylarına çeşitli konularda eğitimler verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincik ilçesinde ikamet eden 54 anne ve anne adayıyla bir araya geldi. Jandarma ekipleri burada bir araya geldikleri anne ve anne adaylarına uyuşturucuyla mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmelerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulanırken anne ve anne adayları jandarmaya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.