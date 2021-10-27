Adıyaman'da PKK'nın malzemeleri ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-38' operasyonu kapsamında, Derinsu köyü kırsalında yaptığı arazi aramasında, terör örgütüne ait ve toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. Ekiplerin aramaları sonucu 3 mutfak tüfü, 2 piknik tüpü, bidon, gübre ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen ve imha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-10-27 18:23:21
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