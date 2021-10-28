Gençlerin kavgasına polis ekipleri müdahale etti

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Adıyaman’da, gençler arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek şahısları etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Valiliği önünde iki genç grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Polis ekipleri üzerlerinde bıçak bulunduğu iddia edilen şahısların üst aramalarını gerçekleştirdi. Üzerlerinde bıçak bulunmayan şahıslar, bir birinden şikayetçi olmayınca olay yerinden uzaklaştırıldı.

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