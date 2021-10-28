ATSO Başkanı Uslu’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mustafa Uslu, cumhuriyetin sahip olduğumuz en anlamlı ortak değerimiz olduğunu belirtti. Mesajında büyük mücadelelerle kazanılan Cumhuriyet'in bize atalarımızdan kalan en güzel miras olduğunu ifade eden Başkan Uslu, “23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliği esas almıştı. Bu yönetim biçimi, 29 Ekim 1923’de resmi olarak adını da kayıtlara geçirmiş oldu. Cumhuriyet'in ilanı, tarihimizin en önemli ve en gururlu günlerinden birisidir. Cumhuriyet, sahip olduğumuz en anlamlı ortak değerimizdir. Cumhuriyet, düşünce serbestliğidir, birlik ve beraberliktir, milli iradenin yönetimidir. Herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin, inançların güvence altında bulunduğu yeryüzünün en çağdaş yönetim biçimidir. Ülkemizin aydınlık geleceği için, bugün her günkünden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 98 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğunu ilan eden bu millet, bugün bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bağımsızlığını yaşamanın önemini her gün daha fazla idrak etmektedir. Daha çok üretmek, kazanmak, paylaşmak, zenginleşmek ve gelişmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyaman iş dünyası adına, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu topraklarda, bu imkanlarla yaşama imkanını sunabilmek için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Hepsinin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.