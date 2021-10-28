Başkan Kılınç’tan 29 Ekim mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, cumhuriyetin ilelebet var olacağını dile getirerek, bu uğurda canlarını seve seve veren tüm şehitleri ve gazileri minnetle andı. Başkan Kılınç mesajında, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan ateşle başlayıp, 29 Ekim 1923 yılında ilan eden cumhuriyetimizin 98. yılına erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 1923 yılında ilan edilen ve bugün büyük millet, güçlü devlet hedefinde emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletinden aldığı güçle Allah’ın izniyle kısa süre içerisinde dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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