Seyir halendeyken alev alan otomobil yandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'nın Çelikhan ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

ÇelikhanMalatya karayolunun 30'uncu kilometresinde bugün öğleden sonra seyir halindeki Hasari Bektaş yönetimindeki 33 BDB 47 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yolun sağına çeken Hasari Bektaş, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil, kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-10-28 15:27:06



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