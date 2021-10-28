Başkan Yıldırım’dan 29 Ekim mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yıldırım yayımladığı mesajda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98.yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 Pazar günü akşamı yanındakilere, ertesi gün Cumhuriyet’i ilan edeceklerini söylerken, Türk milletinin onlarca yıldır süren kan ve gözyaşı dolu günlerinin bittiğini ve ülkenin her ferdinin insanca bir yönetim biçimine kavuşacağını belirtiyordu. O günden bugüne tam 98 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçen bu zaman içinde, bir taraftan gelişme ve zenginleşme hedefinin peşinde koşarken, diğer taraftan çağdaş batılı ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için dev adımlar attı. Türkiye Cumhuriyeti, 20. yüzyılın işgalci ve yayılmacı ideolojisinin en yakıcı, en yıkılmaz, en büyük korkusu olmuştur. İşte bizler bugün, dünyanın tüm mazlum halklarına örnek olan haklı bir mücadelenin, cumhuriyetle taçlandırıldığı muhteşem bir günün yıldönümünü yaşıyoruz. Bugün 98. yılını büyük bir gurur ve onurla kutladığımız cumhuriyet, bir ümmetin millet olmasının en büyük yol göstericisi ve teminatıdır. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü bir kere daha kutlarken, bağımsız, güçlü ve barış içinde bir Türkiye hayalimi bir kere daha sizlerle paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.

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