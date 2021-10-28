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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski HDP il başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı

İHA

Eski HDP il başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma şüphesiyle gözaltına alınan eski HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında HDP Adıyaman eski İl Başkanı Mehmet Varol, birkaç gün önce örgüte üye olma şüphesiyle jandarma ekiplerince adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığına getirilen Mehmet Varol, tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Varol, 70 yaşında olması, sabit ikametgahının bulunması ve kaçma şüphesinin bulunmaması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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