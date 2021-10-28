Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde GölbaşıAdıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hasan Bozan yönetimindeki 02 LA 037 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 ACA 897 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-10-28 22:10:27



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