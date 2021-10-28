Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, GölbaşıKahramanmaraş karayolunun 20.kilometresinde Mehmet Öztaş (53) idaresindeki çapa motoru, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Öztaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Öztaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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