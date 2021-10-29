Gölbaşı MTEA’da kitap okuma etkinliği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (MTEA) öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Bilen 'MTEA okuyor' kitap okuma etkinliğini düzenleme amaçlarının öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve sorumluluk olduğunu anlatmak istediklerini söyledi. Müdür Veysel Bilen, "Bizler başta okul idaremiz, okul rehber öğretmenimiz ve tüm öğretmen arkadaşlarımızla okulumuzda insana ve doğaya duyarlı, kültürü ile barışık, meslek ahlakını önemseyen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bunun en önemli adımı okumaktır. Okumak bir hobi değil, bir sorumluluktur. Projemizin amacı, bu sorumluluğu severek, isteyerek yerine getiren gençler yetiştirebilmektir. Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuyor projesinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdik ve geleneksel hale getireceğiz. Okumak bir erdemdir, herkesi daha çok okumaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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