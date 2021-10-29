Hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen H.D., idaresindeki 27 DJ 744 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü aynı istikamete giden M.S., idaresindeki plakası öğrenilemeyen Dacia marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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