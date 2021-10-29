Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye etti

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli doktor tedaviye gelen çocuklara Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı ve balon hediye etti.

Hastane acil servisinde görevli Selçuk Bakçacı, hastalanan ve acil servise gelen çocuklara sürpriz yaptı. Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle hastalarına Türk Bayrağı ve balon hediye etti.

Doktor Selçuk Bakçacı geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı yetişmelerinin en büyük temennileri olduğunu söyleyerek, "Milletimizin umut çiçeği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Bizde bu kapsamda çocuk hastalarımızı böylesine anlamlı bir günde yalnız bırakmak istemedik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla acil servise gelen çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye ederek bayramlarını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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