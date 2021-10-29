Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da, bir binada çalışma yaparken elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binanın 4. katında balkon korkuluklarını takan Veysel A.’nın (24), elindeki demir çubuk bina yanından geçen elektrik tellerine temas etti. Burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Veysel A.’yı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Veysel A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Veysel A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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