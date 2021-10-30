Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu

İHA

Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar’ın ev sahipliğinde Cumhuriyet resepsiyonu verildi.
Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen resepsiyona halkın her kesiminden geniş bir katılım oldu. Müzik dinletisinin yapıldığı resepsiyonda konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte konuklarını kapıda karşılayarak, tek tek tokalaşıp, bir süre sohbet etti. Davetliler ile yakından ilgilenen Vali Mahmut Çuhadar, misafirleriyle sohbet ederek bayramını kutladı, birlikte fotoğraf çektirdi.
Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, resepsiyona katılan şehit ailelerine de yakın ilgi gösterdi. Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pasta kesilerek katılımcılara ikram edildi.
Cumhuriyetin 98.yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri resepsiyona katılan herkese teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet büyük devletler kurmuş bir milletin ilk çağdaşlaşma sürecidir. Cumhuriyet, Atatürk’ün deyimiyle muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmektir. Bizler, bu hedefe ulaşmanın, sadece iyi eğitilmiş bir nesille mümkün olacağını gayet iyi biliyoruz. Bugün bayrağımızın 83 milyon yıldızı var. 98 yıldır sabırla, emekle, azimle insanımızı, ülkemizi, Adıyaman’ımızı yüceltmek için mesai kavramı gözetmeden var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim Cumhuriyetimiz kardeşlik üzerine kurulmuştur. Bizim Cumhuriyetimiz, birlik ve beraberlik ruhu, dayanışma ruhu üzerine inşa edilmiştir. Bizim Cumhuriyetimiz, Cumhuru, yani halkı, bütün renkleriyle, bütün farklılıklarıyla, tüm zenginliğiyle kucaklayan bir zihniyet üzerine bina edilmiştir. Bu Cumhuriyet, birilerinin değil, belli zümrelerin değil, cumhurun, yani halkın, yani 83 milyonluk aziz milletimizin Cumhuriyetidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
Adıyaman’da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı
Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye etti
YEREL HABERLER Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye ...
Kaymakam Demir, diyaliz merkezi inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, diyaliz merkezi inşaatını inceledi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Besni'de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Besni'de coşkuyla kutlandı
Kahta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kahta’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Gölbaşı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Cumhuriyet şiirleri seslendirildi
YEREL HABERLER Cumhuriyet şiirleri seslendirildi
Milletvekili Tutdere’den 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den 29 Ekim mesajı
Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Adıyaman’da 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Adıyaman’da 29 Ekim coşkusu
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı
Gölbaşı MTEA’da kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER Gölbaşı MTEA’da kitap okuma etkinliği
Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Eski HDP il başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Eski HDP il başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı
Besni Belediyesi enerjisini güneşten alacak
YEREL HABERLER Besni Belediyesi enerjisini güneşten alacak
Adıyaman’da 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Adıyaman’da 29 Ekim kutlaması
Köylülerin bulduğu sincap yavrularını biberonla besliyor
YEREL HABERLER Köylülerin bulduğu sincap yavrularını biberonla ...
Başkan Fırat'tan 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Fırat'tan 29 Ekim kutlaması
Adıyaman’da bir tost fiyatına üç çeşit yemek
YEREL HABERLER Adıyaman’da bir tost fiyatına üç çeşit yemek
Başkan Dağtekin'de 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin'de 29 Ekim kutlaması
Tut ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Tut ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.