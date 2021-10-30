Gölbaşı ilçesinde kaza: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Gölbaşı Kahramanmaraş karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Erdem Ede yönetimindeki 02 AAP 666 plakalı otomobil Gölbaşı ilçe istikametinden Kahramanmaraş istikametine sol şeritte seyir halinde iken sola dönmek istediği sırada arkasından sol şeritte aynı yöne giden Mustafa Bulut yönetimindeki 46 PH 066 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada 3 yaşındaki Makbule Bulut ve 6 yaşındaki Elif Eslem Bulut yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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