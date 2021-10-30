Otomobil şarampole devrildi; sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Meryem K. yönetimindeki 10 AEN 351 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Meryem K., ile yanındaki eşi Sadullah K. ve oğulları Mustafa K. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye ailenin, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-10-30 15:05:01



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