Otomobil ile kamyonet çarpıştı

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Adıyaman’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu Çağlayan Cerit Kavşağında meydana geldi. Adem Dik yönetimindeki 44 EL 419 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ahmet Acet’in kullandığı 12 EA 940 Ford marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Samet Dik ve İrem Dik yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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