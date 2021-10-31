Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı

İHA

Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı

Adıyaman’da, tekme ve yumruklarla bir birine saldıran iki grup şahıs, polisleri görünce kaçarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şahıslar, kavgayı bırakarak olay yerinden kaçtı. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga olayına karışan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahla ikamete ateş açan 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Silahla ikamete ateş açan 2 şahıs yakalandı
Besni’de seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Besni’de seyir halindeki otomobil alev aldı
İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata ...
Kaza yapan 13 yaşındaki sürücü, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza yapan 13 yaşındaki sürücü, hastanede hayatını ...
Feci kazada ölenlerden birinin kimliği belirlendi Ölen kişinin Kahta02spor Kaptanı Serdar Aşuk'un ağabeyi Sadık Aşuk olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Feci kazada ölenlerden birinin kimliği ...
Perre Antik Kent'indeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletine rastlandı
YEREL HABERLER Perre Antik Kent'indeki kazılarda 1500 yıllık insan ...
Otomobil, beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil, beton elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Adıyaman’da feci kaza: 2 ölü Yağmur yağışından kayganlaşan yol kazaya neden oldu Ölenlerin kimlikleri belirlenemedi
YEREL HABERLER Adıyaman’da feci kaza: 2 ölü Yağmur yağışından ...
Geceyi aydınlatan gök gürültülü şimşekler gecenin sessizliğini bozdu
YEREL HABERLER Geceyi aydınlatan gök gürültülü şimşekler gecenin ...
Turuş ve çevre köylerin muhtarları ortak açıklama yaptı
YEREL HABERLER Turuş ve çevre köylerin muhtarları ortak açıklama ...
AK Parti’nin ‘Teşkilat Akademisi’ başladı
YEREL HABERLER AK Parti’nin ‘Teşkilat Akademisi’ başladı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Jandarma uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu madde ele geçirdi
Adıyaman’da 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Bilim adamından 'tarihi yeniden yazdıracak' açıklamalar Sular altındaki kaya resimlerini yorumlayan Prof. Dr. Kemal Duruhan, Nuh’un Gemisi’nin Nemrut Dağı ile bağlantısı ve Kahta Çayı Mağaralarıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu “Nuh’un gemisi tümülüsün altındadır” “Dünya’nın ilk köyü Kahta Çayındaki mağaradır” “Kaya resimlerinde Nuh Tufanı ve geminin yeri gösterilmiştir”
YEREL HABERLER Bilim adamından 'tarihi yeniden yazdıracak' ...
Otomobil şarampole devrildi; sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi; sürücü, eşi ve çocuğu ...
Gölbaşı ilçesinde kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde kaza: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu
YEREL HABERLER Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda ...
Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
Adıyaman’da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı
Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye etti
YEREL HABERLER Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye ...
Kaymakam Demir, diyaliz merkezi inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, diyaliz merkezi inşaatını inceledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.