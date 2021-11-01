Adıyaman'a hekim müjdesi Milletvekili Toprak “Adıyaman'a 20 hekim ataması yapılacak”

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'a 20 Hekim atamasının yapılacağını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman il ve ilçelerinde görev yapmak üzere Sağlık Bakanlığı 101. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile 11 uzman hekim ve 9 pratisyen hekim olmak üzere toplam 20 hekim ataması yapılacağını belirtti.

Milletvekili Toprak yaptığı açıklamada, "101. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile açıklanan münhal listede İlimize 20 Hekim kadrosu tahsis edilmiştir. 3 Kasım tarihinde yapılacak kura ile atamalar gerçekleşmiş olacak. Yeni atamaların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4 uzman, Kahta Devlet Hastanesi'ne 1 uzman, Besni Devlet Hastanesi'ne 2 uzman, 4 pratisyen, Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 uzman, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne 1 uzman, 5 pratisyen, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne 1 uzman ve Gerger Devlet Hastanesi'ne 1 uzman hekim atamasının yapılacağı öğrenildi.

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