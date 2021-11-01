Otomobil 2 ata çarptı: 4 yaralı

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde aniden yola çıkan 2 ata çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Besni ilçesi Köseceli beldesi Tetirli Mahallesinde meydana geldi. BesniGaziantep karayolunda Hasan Hüseyin Budak yönetimindeki 27 YC 473 plakalı otomobil yola aniden çıkan 2 adet ata çarptı.

Kazada atlar olay yerinde ölürken, sürücü ve otomobilde bulunan Kerim Budak, Emel Yücel, Emel Budak yaralandı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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