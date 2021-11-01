Meclis oturumu öncesi istişare toplantısı yapıldı

Adıyaman Belediyesinin Kasım ayında gerçekleşeceği meclis oturumu öncesinde, AK Parti grubu istişarelerde bulundu.

Yapılacak olan olağan belediye meclis oturumu öncesinde bir araya gelen AK Partili meclis üyeleri, çeşitli konular hakkında istişare ve değerlendirmeler yaptı. Tarihi Keleş Konağında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve meclis üyeleri iştirak etti.

Toplantı sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Kılınç, “Kasım ayı belediye meclis oturumu öncesi istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Birlik, beraberlik içinde Adıyaman'ımıza en güzel hizmeti yapma gayretindeyiz” diye konuştu.

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