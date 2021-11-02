Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, mazgal, kanal ve su derelerinde temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yağmur suyu mazgallarının temizliğini gerçekleştirerek olası su baskınlarına karşı önlemlerini arttırıyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlamak için yağmur suyu mazgalları temizleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Şiddetli yağışlar sonrası vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yağmur suyu mazgallarının bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Tıkanmalara sebebiyet vermemesi için vatandaşlarımızı çöplerini mazgal ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyarmak isteriz. Yağmur suyu birikintisi yaşanan ilçe merkezinin bazı kesimlerinde ek yağmur suyu hatları yapıldı. Amacımız, muhtemel yağışlardan kaynaklanabilecek tıkanıklıklar nedeniyle olası sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem almaktır" diye konuştu.

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