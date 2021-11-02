Adıyaman’da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi Sahte tarihi eserleri satamadan yakalandı

Adıyaman’da çeşitli obje ve sikkelerden oluşan 128 sahte tarihi eser, gerçek eser olarak satılmadan ele geçirildi.

Roma, Bizans ve Hellenistik Dönemlere ait sahte eserler, piyasa gerçek tarihi eser olarak satılmadan önce polis tarafından ele geçirildi. Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerindeki kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu minibüsünü durdurdu.

Yolculara ait eşyaları kontrol eden polis ekipleri A.A. isimli şahsın çantasında çok sayıda tarihi eser olarak değerlendirilen objeleri fark etti. Yapılan incelemede 93 adet sikke, 11 adet heykel, 24 adet mühür ve obje olmak üzere toplam 128 adet eser ele geçirildi. Şahıs ifadesinde, eserleri polise teslim etmek için getirdiğini öne sürdü.

Polis tarafından ele geçirilen eserleri inceleyen uzmanlar, eserlerin sahte olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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