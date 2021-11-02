AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Recep İçme Suyu Projesi ile Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın 163 mahalle, belde, köy, mezrası ile Samsat kent merkezinin içmesuyu ihtiyaçları karşılanacağını kaydetti.

Milletvekili Ahmet Aydın, Recep İçme Suyu Ana İsale Hattının ihalesinin imzalandığını belirterek, “Adıyamanımız ve ilçelerimizde içme suyu ve sulama alanında çalışmalarımız ilk gün olduğu gibi bugün de aralıksız devam etmektedir. Her bir hemşehrimizin temiz, doğal, kaliteli su kullanımı için gayretlerlerimizi esirgemeden takiplerimizi neticelendiriyoruz.

Adıyaman Recep İçmesuyu Ana İsale Hattı işinin ihalesi 14.10.2020 tarihinde yapılmış olup ilgili firmayla 20.10.2021 tarihinde 87 milyon 120 bin TL bedel üzerinden 600 gün süre ile imzalanmıştır.

Adıyaman’ın Recep köyündeki Değirmen 1 ve Değirmen 2 kaynaklarından alınacak olan 4,02 hm/yıl içmesuyu, DN 600125 mm çap aralığında 80 kilometre uzunluğundaki çelik boru ile Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın 163 mahalle, belde, köy, mezrası ile Samsat şehir merkezinin içmesuyu ihtiyaçlarının karşılayacaktır.

Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılması noktasında bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.