Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Besni Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-11-02 16:22:19



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