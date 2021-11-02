HDP milletvekilinin danışmanı gözaltına alındı HDP Antalya milletvekilinin danışmanı Adıyaman’da gözaltına alındı

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Adıyaman'da gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, finans sağlayan milis yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Daha önceden gözaltına alınan şüphelinin, ifadelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi yardımı yaptığı tespit edilen milis ve işbirlikçiler hakkında verdiği bilgiler doğrultusunda HDP Milletvekili Kemal Bülbül’ün danışmanı Mustafa Y. gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şahıs sağlık kontrolünün ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanıyor.

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