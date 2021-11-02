HDP milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı

ADIYAMAN, (DHA)HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y., terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, HDP milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y.'nin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu belirlendi. Savcılık kararıyla harekete geçen jandarma, Mustafa Y.'nin Adıyaman'daki adresine operasyon düzenledi. Mustafa Y.'yi gözaltına alan ekipler, evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, Mustafa Y.'nin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman DHA
2021-11-02 17:17:20
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