Adıyaman'da sis etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da sis etkili oldu

DHA

Adıyaman'da sis etkili oldu


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, olası kazaların önlenmesi için polis ekipleri yollarda önlem aldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-11-03 09:59:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku
YEREL HABERLER Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku
HDP milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı
HDP milletvekilinin danışmanı gözaltına alındı HDP Antalya milletvekilinin danışmanı Adıyaman’da gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP milletvekilinin danışmanı gözaltına alındı HDP ...
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
Sincik’teki depremzedelere konut müjdesi
YEREL HABERLER Sincik’teki depremzedelere konut müjdesi
Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor
Sekizinci katta mahsur kalan serçeyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sekizinci katta mahsur kalan serçeyi itfaiye kurtardı
Milletvekili Aydın’dan ‘Recep İçme Suyu’ Projesiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan ‘Recep İçme Suyu’ Projesiyle ...
Milletvekili Tutdere: “Tarımsal sulamada enerji desteği istiyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere: “Tarımsal sulamada enerji ...
Başkan Dağtekin: “AK Parti büyük bir aile"
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin: “AK Parti büyük bir aile"
Adıyaman´da 128 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman´da 128 tarihi eser ele geçirildi
Adıyaman’da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi Sahte tarihi eserleri satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 128 sahte tarihi eser ele geçirildi Sahte ...
Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Meclis oturumu öncesi istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Meclis oturumu öncesi istişare toplantısı yapıldı
Adıyaman'da hayvan severlere müjde
YEREL HABERLER Adıyaman'da hayvan severlere müjde
Besni Belediyesi yetişkinlere okuma yazma kursu açtı
YEREL HABERLER Besni Belediyesi yetişkinlere okuma yazma kursu açtı
Otomobil 2 ata çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 2 ata çarptı: 4 yaralı
İl Genel Meclisi, Tarım Mükemmeliyet Merkezi'ne mali desteği onayladı
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi, Tarım Mükemmeliyet Merkezi'ne mali ...
Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
Adıyaman'a hekim müjdesi Milletvekili Toprak “Adıyaman'a 20 hekim ataması yapılacak”
YEREL HABERLER Adıyaman'a hekim müjdesi Milletvekili Toprak ...
Adıyaman'da evin tavanı çöktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da evin tavanı çöktü: 1 yaralı
Yağmurda toprak evin damı çöktü: 1 yaralı Yağmur nedeniyle çöken evin damının altında kalan 3 çocuktan 1’i yaralandı
YEREL HABERLER Yağmurda toprak evin damı çöktü: 1 yaralı Yağmur ...
İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı
YEREL HABERLER İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.