Adıyaman'da sis etkili oldu

Piste inen uçağın önüne çıktı, çok sayıda gözaltı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, olası kazaların önlenmesi için polis ekipleri yollarda önlem aldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-11-03 09:59:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.