Adıyaman’ı sis kapladı

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Adıyaman’da yağmur sonrasında yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi azaldı.

Gece devam eden yağmur sonrası Adıyaman, sabah sisle uyandı. İlk önce kentin kuzey ve yüksek kesimi olan Karadağ’da etkisini gösteren sis, daha sonra kent merkezini kapladı. Kent merkezinde binalar siste kayboldu. Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler ise düşük hızda ilerledi.

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