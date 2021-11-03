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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

İHA

Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Valilik konferans salonunda toplantı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nün sekretaryasını yaptığı kurulda 2021 yılında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile 2022 yılında yapılması gereken çalışmalar hakkında Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hacı Mustafa Kutlu tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi.
Uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesinin ancak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkün olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Bilindiği gibi, uyuşturucu bağımlılığı ve bunun yanında dijital bağımlılık günümüzde ülkelerin en önemli sorunlarından birisidir. Uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesi konusunda devlet olarak üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getiriyoruz. Ancak bu illeti kökünden kazımak için toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkündür. Devlet olarak gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu mücadelede bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Toplum sağlığının korunmasına yönelik olarak gençliğimizi ve toplumuzu tehdit eden bu sorunun çözülmesi noktasında tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri önem arz etmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.
Yapılan sunumların ardından toplantıya katılanlar, bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapılarak, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı.

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