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Besni Toklu Ortaokulu Bilim Fuarı açıldı

İHA

Besni Toklu Ortaokulu Bilim Fuarı açıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Toklu Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Toklu Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışına Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, daire amirleri ve köy halkı katılım sağladı.
Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, "Fuarın okulumuza ve genç bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yapılan bu çalışmaların meyvelerini inşallah ileride devletine hayırlı birer vatandaş olarak hizmet etmeleriyle alacaklardır. Bizler buradaki genç bilim insanlarımıza her türlü imkanı ve desteği vermeye hazırız. Yeter ki üreten ve üretmeye çalışan çocuklarımız olsun. Bu fuarda emeği geçen bütün arkadaşların emeğine sağlık" dedi.
Yapılan çalışmaları ilgiyle inceleyen katılımcılar bütün stantları gezerek öğrencileri tebrik etti.

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