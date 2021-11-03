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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölbaşı'na Yeni Hükümet Konağı ihalesi yılsonu yapılacak

İHA

Gölbaşı'na Yeni Hükümet Konağı ihalesi yılsonu yapılacak

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, ilçenin Hükümet Konağı ihalesinin yılsonunda yapılacağını açıkladı.
AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, yeni yapılacak olan hükümet konağı ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Toydaş mevcut hükümet konağının vatandaşın ihtiyacına cevap veremez durumda olduğunu belirtti.
Toydaş, “İlçemiz Hükümet Konağı, 1974 yılında hizmete giren mevcut binasında hizmet vermektedir. Hükümet Konağı bünyesinde, Gölbaşı Kaymakamlığı, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 453 metrekare alanda zemin + 3 kat olarak hizmet veren hükümet konağının depreme dayanıklılık ölçümleri sonucunda binanın güçlendirilmesi gerektiği rapor edildi. Ayrıca ilçenin hizmet yükünü kaldırmakta zorlanması nedeniyle bu eski binanın yerine, vatandaşlarımızın daha geniş mekanlarda, daha kolay hizmet alabilmesi için yeni Hükümet Konağı binası yapılması kararı alınmış olup inşaata en kısa süre içerisinde başlanılacaktır. Yeni Hükümet Konağı 8000 metrekare olacak. Şuan ki Hükümet Konağının yerine yapılacak. 100 bin nüfusa hizmet verecek şekilde planlanan İçişleri Bakanlığının 2017 yılı yatırım programında nüfusa göre en büyük hizmet binası Gölbaşı’na yapılacak. Yeni yapılacak olan hükümet konağının yapımında emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, GMDK Başkanımız Ahmet Aydın, milletvekillerimiz, il başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz ” dedi.

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