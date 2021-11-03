Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi

İHA

Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’i ziyaret ederek 15 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ne davet etti.
Tanıtım günleriyle ilgili istişarelerin de yapıldığı ziyarete ilişkin açıklama yapan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal e 15 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ için AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’i ziyaret ettiklerini belirtti.
Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ise tanıtım günleriyle ilgili çeşitli istişarelerde bulunduklarını söyledi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu ile organizasyonunun yanı sıra Adıyaman Valiliğimizin, Belediye Başkanlığımızın ve diğer STK kuruluşlarının da dahil olduğu Adıyaman Tanıtım Günleri çok büyük bir organizasyon. Şahsım olarak bugüne kadar yapılan tün tanıtım günlerine ve faaliyetlerine iştirak etme gayretinde oldum. Adıyaman Vakfı’nın ilk temeli atıldığında da Allah nasip etti, yanlarında olduk. Allah’a hamd olsun, iyi ki böyle bir vakfımız var. Adıyaman’dan giden vatandaşlarımızı sahiplenme noktasında önemli bir misyonu yerine getirmekte. Bu güzel insanlarımız aslını unutmadı, aidiyetini unutmadı geldiği toprakları unutmadı. Rabbimize şükrediyorum ki böyle güzel STK’larımızlar, güzel bir birliktelik sağlıyoruz. Ben her yönüyle bu ağabeylerimizle, kardeşlerimizle gurur duyuyorum. Allah’ın izniyle 15 Aralık tarihinde gerçekleşecek Adıyaman Tanıtım Günleri’ne katılıp Adıyaman’ımızı tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Bizim en başta Adıyaman’ın tüm değerlerini tanıtmamız gerekiyor. Mesela badem üretiminde Türkiye sıralamasında ilk sıradayız. Belki de birçoğumuz bunu bilmiyoruz. Örneğin; ben her gelen misafirimize hatırlatıyorum. Hazreti Peygamberimizin (SAV) yanında yer almış olan Safvan Bin Muattal’ın hadisesinde ilk 11 ayetinin kendileri için indiğini ve yöre halkının da Ak Sahabe olarak tanıttığı sahabemizi acaba ne kadar tanıyoruz. Tabi Nemrut’u tüm dünya tanıyor. Aynı şekilde Perre Antik Kent’i de tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Örneğin; Perre’de bir din adamı İznik konsülüne katılıyor. Yani o dönemde İncil’in 200’den 4’e indirildiği zamanda Perre’den bir din adamı gidip katılıyor. Perre Antik Kent Adıyaman’a 5 kilometre uzakta. Biz bu değeri ne kadar tanıyoruz, ne kadar tanıtabiliyoruz. Dolayısıyla Adıyaman Tanıtım Günleri’ni bir fırsat olarak görüyoruz. Bu vesile ile bizleri ziyaret ederek davet etme inceliğinde bulunan ve her zaman gurur duyduğumuz Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı
Gölbaşı'na Yeni Hükümet Konağı ihalesi yılsonu yapılacak
YEREL HABERLER Gölbaşı'na Yeni Hükümet Konağı ihalesi yılsonu ...
Tut Savak Regülatörü ve Sulama Projesine ön ihale izni çıktı
YEREL HABERLER Tut Savak Regülatörü ve Sulama Projesine ön ihale ...
Besni'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Besni'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
Besni Toklu Ortaokulu Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Besni Toklu Ortaokulu Bilim Fuarı açıldı
Besni’de 12 şahıs uyuşturucudan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Besni’de 12 şahıs uyuşturucudan gözaltına alındı
Başkan Emre’den yatırımcılara uygun elektrik müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Emre’den yatırımcılara uygun elektrik müjdesi
Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
Perre’de bin 600 yıllık yeraltı su sistemi bulundu Perre Antik Kent Roma Çeşmesi yanındaki kazılarda bin 600 yıllık su şebeke sistemi ve 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı
YEREL HABERLER Perre’de bin 600 yıllık yeraltı su sistemi ...
Besni Devlet Hastanesine MR cihazı alınacak
YEREL HABERLER Besni Devlet Hastanesine MR cihazı alınacak
Kahta Fen Lisesi’ne Avrupa Kalite Etiketi
YEREL HABERLER Kahta Fen Lisesi’ne Avrupa Kalite Etiketi
Adıyaman'da eski HDP milletvekili gözaltına alındı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adıyaman'da eski HDP milletvekili gözaltına alındı / ...
Sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da, otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 5 ...
Adıyaman'da eski HDP milletvekili gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da eski HDP milletvekili gözaltına alındı
Eski HDP milletvekili gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eski HDP milletvekili gözaltına alındı
Adıyaman’ı sis kapladı
YEREL HABERLER Adıyaman’ı sis kapladı
Adıyaman'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da sis etkili oldu
Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku
YEREL HABERLER Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku
HDP milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı
HDP milletvekilinin danışmanı gözaltına alındı HDP Antalya milletvekilinin danışmanı Adıyaman’da gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP milletvekilinin danışmanı gözaltına alındı HDP ...
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
Sincik’teki depremzedelere konut müjdesi
YEREL HABERLER Sincik’teki depremzedelere konut müjdesi
Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.