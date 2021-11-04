Kahta Bademi Festivali düzenleniyor

Türkiye’nin değişik illerinde yapılması planlanan Kahta Badem Festivali'nin ilki bu hafta sonu Mersin’de düzenliyor.

Adıyaman’ın Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Kahta Bademi markasını ülkemizde marka değerini yükseltmek için bu hafta sonu Mersin'de Kahta Bademi Festivalinin düzenleneceğini söyledi.

Kahta Bademi Festivali’nin Türkiye'nin değişik illerinde de düzenleneceğini belirten Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Kahta Bademi’nin gerçek değerini bulana kadar bu tür çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

‘Kahta bademi yemeyen, badem yedim demesin’ sloganıyla yola devam ettiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, “Kahta Bademi’ni ülkemizde marka değerini yükseltmek için Mersin'de Kahta Bademi Festivali’ni düzenliyoruz. Festivale büyük bir ilgi bekliyoruz. Mersin’de faaliyet gösteren Adıyamanlılar il ve ilçe Vakfı Başkanı Hacı Sarıdoğan ile birlikte organize ettiğimiz bu festivale, Adıyaman Milletvekilleri, Adıyaman il ve ilçe belediye başkanları, kaymakamlarımız, Mersin milletvekilleri, vali, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe başkanları da katılacak. Mersin halkının yoğun katılım yapacağını beklediğimiz Kahta Bademi Festivali, Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak. Saat 15:00 da protokol üyelerinin teşrifi ile devam edecek. Saat 17:00'da ise Kahtalı sanatçılarımızdan Recep Tanyıldız konseri ile 19:00'da sona erecek.” Diye konuştu

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