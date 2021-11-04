Jandarmadan silah imalathanesine operasyon

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger ilçesinde silah imalatı ve ticareti yapan bir kişiye operasyon düzenledi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çamiçi köyünde ikamet eden B.K. isimli şahsın evinde silah imalat ve ticareti yaptığını istihbari çalışmalar ile tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan planlı ve titiz çalışma sonucunda, B.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde silah ve mühimmat arama köpeği desteği ile arama yapıldı. Aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör, 40 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 7 adet 12 cal fişek ve silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam ediyor.

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