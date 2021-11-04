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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parklarda yenileme çalışması başladı

İHA

Parklarda yenileme çalışması başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından parklarda bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Birçok parkta gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, son olarak parkların yıpranan oturma gruplarının yenilendiğini dile getirdi.
Yetkililer, çalışmaların il merkezinde bulunan tüm parklarda sürdürüleceğini belirterek, “Park ve bahçeler müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda parkımızın yıpranan oturma gruplarını ya yeniliyoruz, eğer yenilenmeyecek gibi ise değiştiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak halkımıza daha ferah ve bakımlı parklar sunacağız” diye konuştu.

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